Colpaccio Napoli rivali beffate | De Laurentiis pronto a chiudere

I partenopei sono pronti a mettere a segno il colpo di mercato beffando la concorrenza delle altre interessate.Sarà un mercato non certo secondario questo che ilsi appresta a fare a gennaio. Storicamente i partenopei non sono mai stati grandi spendaccioni nel mercato di riparazione, ma quest’anno, visto anche il brillante rientro, dopo la scorsa stagione disastrata, nella lotta per il titolo, Conte e Denon vogliono lasciare nulla di intentato.: De(ANSA) TvPlay.itIn dirittura d’arrivo lo scambio di portieri con il Cagliari: in Sardegna, a mettere su minuti, andrà Caprile, mentre averrà Scuffet per ricomporre con Meret la coppia ex Udinese. In uscita Spinazzola e Folorushno, entrambi piacciono alla Fiorentina, con il secondo che però è più probabile del primo.