Ilrestodelcarlino.it - Welfare, giovani e frazioni. Via libera al bilancio di previsione

Quasi 11 milioni principalmente in edilizia scolastica, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali, sicurezza stradale e opere connesse alla ricostruzione post alluvione e sulla rigenerazione urbana. Il Consiglio comunale di Medicina ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e ildifinanziario 2025-2027, con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza. Per il 2025, l’amministrazione intende rafforzare gli investimenti su inclusione,, coesione sociale e partecipazione cittadina. Verrà posta particolare attenzione anche alle, all’ambiente e alla rigenerazione urbana per migliorare la vivibilità e alla sostenibilità della città. Proseguirà l’impegno sul sociale a favore delle famiglie in condizioni di fragilità. Focus anche sugli interessi dei ragazzi.