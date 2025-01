Napolipiu.com - THE SUN – Napoli su Rashford, lo United vuole inserire Osimhen nella trattativa | VIDEO

Secondo i media inglesi l'attaccante dei Red Devils potrebbe approdare in Italia. Conte stima il giocatore che ha già rifiutato ricche offerte dall'Arabia.Il nome di Marcus è al centro delle voci di mercato in questa sessione invernale. Secondo quanto riporta The Sun, il sarebbe interessato all'attaccante del Manchester, con gli inglesi pronti ad aprire un dialogo che coinvolgerebbe anche Victor.Daily Mail rivela che il calciatore inglese avrebbe già respinto tre proposte dall'Arabia Saudita, dove gli veniva offerto un ingaggio da 35 milioni di sterline a stagione (oltre 42 milioni di euro). Il giocatore, infatti, sarebbe intenzionato a rimanere in Europa per competere ai massimi livelli.