Squid Game 3 spoilerata la data di uscita | tutto quello che sappiamo

avrà una terza stagione e ladiè già stata svelata (per errore). Dopo il successo della seconda stagione, arrivata sugli schermi il 26 dicembre 2024, Netflix ha già annunciato la terza stagione e arriverà nel 2025. La terza stagione Netflix ha rilasciato un breve trailer, pubblicato inizialmente dall’account YouTube di Netflix Corea (cancellato poco dopo) in cui si leggeva ladi rilascio della terza stagione: “Guarda3 solo su Netflix a partire dal 27 giugno 2025”. Lanon è stata resa ufficiale, ma è certo che la terza stagione arriverà in questo 2025. Inoltre, nel poster ufficiale è stata rivelata la nuova bambola, questa volta al maschile e il nome è Chul-su. Il successo della seconda stagione La seconda stagione di, il fenomeno globale targato Netflix che ha conquistato milioni di spettatori inil mondo, è arrivata sugli schermi il 26 dicembre 2024.