Spagna scontro nel governo sull’accordo con i sindacati senza le aziende per ridurre l’orario di lavoro da 40 a 375 ore a settimana

Ilfattoquotidiano.it - Spagna, scontro nel governo sull’accordo con i sindacati (senza le aziende) per ridurre l’orario di lavoro da 40 a 37,5 ore a settimana

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’accordo di fine dicembre con iperlalavorativa a 37,5 ore spacca ilspagnolo. Per la vicepremier con delega alYolanda Diaz “è sacro”, ma il ministro dell’Economia, il socialista Carlos Cuerpo, vuole modificare l’intesa sottoscritta dal ministero della firma delle imprese. La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), principale associazione spagnola dei datori di, ritiene infatti chedinon dovrebbe essere imposto per legge e la revisione delandrebbe negoziata a livello aziendale.“E’ molto grave che un ministro voglia modificare un accordo già chiuso”, ha detto la Diaz, fondatrice della coalizione di sinistra Sumar, in un’intervista alla radio pubblica Rne. “O si sta accanto ai lavoratori o accanto ai patronati” degli industriali, ha segnalato la Diaz rispetto all’intesa dalla quale si è smarcata anche la Confederazione spagnola della piccola e media impresa (Cepyme).