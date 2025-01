Pronosticipremium.com - Roma sul mercato, contatti per Marmol e Mingueza: Chiesa torna di moda

-2 ad un derby che vale tanto per la, non solo per migliorare una classifica che non può soddisfare l’ambiente, ma anche per prendersi la gioia di battere una Lazio che sta volando e che guarda i giallorossi dall’alto, con ben 15 punti di vantaggio. Gennaio però vuol dire anche, un tema caldo che Ghisolfi deve prendere a cuore tanto per il bene di squadra e ambiente quanto per il suo, vista la poca considerazione di cui gode ai piani alti dopo la campagna acquisti condotta quest’estate.Un primo reparto attenzionato è la difesa, non solo per quell’esterno destro che risulta una priorità del club. Il terzetto titolare Mancini-Hummels-N’Dicka vede come alternative un Hermoso scontento e in odore di addio, con il Fenerbahce interessato, ed un Celik adattato da Ranieri nelle ultime uscite.