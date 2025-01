Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, tanti i nuovi volti: 18 possibili debuttanti nel derby della Capitale

Domenica alle 20:45 si giocherà il tanto attesotra, una partita carica di emozioni e significati. Non si tratta solo di conquistare punti in classifica, ma di una sfida che racchiude onore, orgoglio e prestigio per entrambe le squadre. Per alcuni giocatori, però, questa sarà la prima volta in un, un’esperienza unica e indimenticabile che li segnerà profondamente.Nonostante i biancocelesti arrivino alla partita con un vantaggio di 15 punti in classifica, i giallorossi stanno vivendo un momento di ripresa, testimoniato dai risultati positivi raccolti nelle ultime settimane (soprattutto allo stadio Olimpico) e dall’entusiasmo generato dall’allenamento a porte aperte al Tre Fontane a capodanno. I debutnellaNellaci sono diversiche vivranno per la prima volta l’atmosfera infuocata di questa sfida.