Legge di Bilancio 2025 | boom di risorse per il rinnovo dei contratti di docenti e personale ATA

Ladiporta una ventata di novità per il mondo della scuola. Il comma 128, in particolare, stanziarecord per ildeinazionali di lavoro deie delATA. Un investimento massiccio che si traduce in aumenti salariali e in una nuova indennità. Aumenti salariali e indennità: i numeri della manovra Il governo ha previsto un incremento significativo delledestinate alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio-2027, con un ulteriore stanziamento per il periodo 2028-2030. Triennio-2027: Gli aumenti salariali saranno dell’1,8% per ciascuno degli anni. Inoltre, è prevista una nuova indennità di vacanza contrattuale, che partirà dallo 0,6% nele raggiungerà l’1% a partire da luglio dello stesso anno. Triennio 2028-2030: Gli aumenti saranno più consistenti: 1,9% nel 2028 e 2% per gli anni successivi.