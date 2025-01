Gqitalia.it - Le New Balance 530 SL x Miu Miu in nero lucido sono eleganti come dei mocassini

Leggi su Gqitalia.it

La prima volta che abbiamo visto le Miu Miu x New530 SL è stata in occasione della sfilata Primavera/Estate 2024 di Miu Miu, tenutasi lo scorso ottobre alla Fashion Week di Parigi. Queste sneaker con suola sottile e doppia allacciatura completavano perfettamente i look di ispirazione preppy della sfilata e, sebbene non fossero la prima collaborazione tra i due marchi,comunque riuscite a catturare l'attenzione tanto da diventare le sneaker più richieste del 2024secondo l'ultimo rapporto di Lyst.Che al giorno d'oggi le scarpe da ginnastica siano l'articolo più ricercato non è una novità, ma che tra tutti i lanci che vengono prodotti ogni settimana, le sneakers extralusso - a quasi 1.000 euro al paio - siano le più desiderate è a dir poco notevole. Ma cosa rende così speciale la Miu Miu x New530 SL?Cortesía de Miu MiuIn precedenti occasioni, l'unione tra i due marchi si era tradotta nella personalizzazione di un modello Newnello stile Miu Miu, ovvero con una finitura in denim, pelle scamosciata o velluto a coste.