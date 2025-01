Bergamonews.it - Filippo Caccamo raddoppia la data del suo spettacolo al Gavazzeni

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. Lodi“Le Filippiche” al cineteatrodi Seriate. Dopo il grande successo in prevendita dellaprogrammata per il 7 marzo 2025 si aggiunge la nuovadi giovedì 6 marzo, sempre alle 21. I biglietti sono già disponibili alla biglietteria del teatro, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it al prezzo di 42 euro per poltrona numerata, compreso diritto di prevendita. Per info: 035.294868Le Filippiche è il nuovoteatrale di. Un coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.