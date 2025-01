Pianetamilan.it - Calendario Milan Futuro, tutti gli impegni del mese di gennaio

Ecco ildeldi Daniele Bonera neldi2025. Date, partite, orari e diretta televisiva qui di seguito. Quattro partite - tutte di domenica - in programma nel primodell'anno per i giovani rossoneri guidati da Mister Bonera, appuntamentiper un girone di ritorno in cui cercare prestazioni e punti per risalire la classifica. Suggestiva la trasferta marchigiana contro l'Ascoli, un'avversaria che evoca ricordi passati. SERIE C 21ª giornata, Carpi-, domenica 5alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Sandro Cabassi 22ª giornata,-Torres, domenica 12alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) 23ª giornata, Ascoli-, domenica 19alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Cino e Lillo Del Duca 24ª giornata,-Rimini, domenica 26alle 15.