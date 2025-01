Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna e Remy diventeranno Complici?

: Bill accetta di incontrare Luna in carcere. Electra incrociaPrice. Will insospettito.: Bill riceve l’ennesima lettera di Luna e decide di incontrarla in carcere! Intanto, la giovane instilla sensi di colpa in Poppy! Electra, che nasconde un cocente segreto, incrociaPrice a Il Giardino, una sua vecchia conoscenza. Will divorato dai dubbi!Le anteprime provenienti dall’America rivelano grandi di colpi di scena in tema di personaggi “dark”! Lesullepromettono interessanti svolte narrative! Vedremo che Luna, in carcere, tenterà di manipolare la madre Poppy, affermando di aver commesso dei crimini a causa della totale mancanza di una figura paterna nella sua vita. Dopo l’ennesima missiva ricevuta dalla ragazza, Bill deciderà di incontrarla in prigione! Nel frattempo, a Il Giardino, Electra Forrester incroceràPrice, un suo vecchio amico di liceo.