Astro Bot è il gioco che ha ricevuto più premi di Game of The Year del 2024

Con 92of the(GOTY),Bot, il platform sviluppato da Team Asobi in esclusiva per PS5, si è imposto come ilpiùato del. Il consenso di critica e pubblico dimostra l’eccellenza del titolo, capace di superare di gran lunga concorrenti come Final Fantasy 7 Rebirth e Black Myth: Wukong. Questo successo segna una pietra miliare per l’intera generazione videoludica.Bot non è stato solo ilpiùato ai TheAwards, ma ha conquistato anche le testate più prestigiose del settore e i cuori dei giocatori di tutto il mondo. La vittoria dell’esclusiva PS5 è stata certificata dalof theAward Tracker, che analizza i risultati delle principali kermesse videoludiche e i voti dei lettori. Ilha ottenuto:92GOTY, ben 59 in più del secondo classificato, Final Fantasy 7 Rebirth.