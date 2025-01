Linkiesta.it - Trump non è più un outsider. Anzi, ora è il nuovo establishment

Nel dicembre 2019 mi sono recato a Hong Kong, dove l'atmosfera era pesantemente inquieta. Per mesi, i giovani erano scesi in strada per protestare contro l'ingerenza del Partito comunista cinese in quello che avrebbe dovuto essere un sistema democratico di autogoverno. Sui muri avevano scritto: «Salvate Hong Kong! Se noi bruciamo, voi brucerete con noi!». Ma tutti i manifestanti con cui ho parlato sapevano che il loro movimento avrebbe fallito: si trattava di un'ultima rivendicazione della loro identità democratica prima che essa venisse spenta da un "ordine" che considerava la democrazia un nemico interno.