Samsung punta su IA e robot di ultima generazione

Dall’intelligenza artificiale sugli smartphone allaica.Electronics ha confermato l’investimento nella società coreana Rainbowics, specializzata inumanoidi. Dopo l’acquisizione di una quota del 14,7% nel 2023, il colosso eserciterà la sua opzione di acquisto per aumentare la proprietà al 35%, rendendo di fatto Rainbowics una filiale consolidata. La mossa mira a rafforzare il ruolo dinel settore dellaica avanzata, mettendo insieme le conoscenze di Rainbowics nello sviluppo di umanoidi con quello del colosso tecnologico nell’applicazione dell’intelligenza artificiale via software. Non è così lontano un futuro in cui le due compagnie potranno realizzareintelligenti di nuova, in grado di interagire con l’ambiente circostante in modo più naturale e intuitivo.