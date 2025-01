Ilgiorno.it - Quei laghi e quelle rocce ricordano qualcosa: c'è Lecco sullo sfondo della Gioconda?

, 2 gennaio 2025 – Per alcuni il piccolo borgo di Bobbio, nel Piacentino, visto da Castello Malaspina dal Verme. Per altri Laterina, in provincia di Arezzo. Per altri ancora invece il lago di Como, le montagne lecchesi e alcuni scorcivalle dell’Adda. Un mistero, quello dello, pari almeno a quello sull’identitàMonna Lisa, che arrovella da più di cinque secoli i massimi esperti delle più disparate discipline di tutto il mondo: storici, critici d’arte, ma anche geografi, geologi, botanici, matematici, ognuno dei quali ambisce a riconoscere i luoghi raffigurati da Leonardo da Vinci da un tratto di pennellata a olio, dalla sagome di una roccia, dal profilo dell’acqua, dalle piante dipinte, dalle proporzioni di un territorio. Il territorio amato dal genio Per cercare di risolvere una volta per tutte uno dei più grandi enigmistoria dell’arte, racchiusi in quella tavola di pioppo alta 77 centimetri, larga 53 e spessa meno di 2, realizzata tra il 1503 e il 1506 – la star del Louvre dove è conservata – scendono ora in campo anche dal Parco Adda Nord, i custodi di un territorio che Da Vinci ha avuto modo di visitare e studiare in lungo e in largo durante la sua permanenza alla corte degli Sforza a Milano tra il 1482 e il 1499.