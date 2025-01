Iltempo.it - Il primo tuffo di Marco Fois: applausi al nuovo Mister Ok

L'Annoa Roma inizia con il tradizionalenel Tevere da ponte Cavour. Ieri a mezzogiorno in punto ilMr. Ok,, che ha ereditato il ruolo di tuffatore per il salto deldell'anno, si è lanciato nel fiume. Dopo tanti anni in cui ilè stato eseguito da Maurizio Palmulli, lo storico Mr. Ok, quest'anno è toccato per la prima volta a. Nato nel 1963, il 61enne, padre di due figli e nonno di un nipotino, gestisce un chiosco di panini a Porta Maggiore. È un tuffatore esperto nella categoria Master. Per la sua abilità, pertanto, sarà lui d'ora in avanti a portare avanti la tradizione del «salto» nelle acque del Tevere a Capodanno. «Ci ha lasciato un grande come Maurizio, nonostante tutto continueremo a rispettare la tradizione - ha commentato - Una responsabilità che cerchiamo di portare avanti con entusiasmo e con amore.