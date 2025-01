Ilfoglio.it - Il multiforme Gigi Riva di Paolo Piras

Se apri a p. 16 “Luigi era il quarto di quattro figli di Ugoe Edis Rodari. Lucia, Fausta, Candida e lui, unico maschio. A Leggiuno, tremila anime sul­la punta del lago, c’era al tempo una sola grande fabbrica: la filanda, la Leggiuno Spa, e prima o poi a lavorarci c’era passato almeno uno per ogni famiglia” capisci subito che è una biografia, e infatti il libro sta in una collana che si chiama “Vite inattese” dell’editore 66thand2nd. A p. 23 è chiaro che si leggerà principalmente di calcio: “Una volta al torneo di Cugliate, al vedere questo piccoletto iscriver­si quando l’età minima era sedici anni, qualcuno andò a protestare: Arbitro, questo qui è un ranocchio, non vedi?, che ci fa con noi grandi? La voce si era già sparsa, di questo fiulìn leggiunese che faceva mirabi­lie. Luigi manco li aveva i documenti, figurarsi; e allora il Guelfo Ra­vani, che lo aveva portato apposta sin lì in scooter, di rimando disse: Appunto, cos’è?, vi fa paura un ranocchio? .