Giocano con l’arma del papà Parte lo sparo colpita al viso A tre anni lotta per la vita

(Brescia) Una bambina di tregioca con la sorellina di cinque. Le due, non si sa come, riescono a mettere le mani su una pistola. La pistola del padre, legalmente detenuta, e quanto pare, carica. "Abbiamo paura dei ladri". ha riferito il capofamiglia ai carabinieri. All’improvper erroreun colpo, e il proiettile calibro nove centra in pienola piccolina. La trafigge sotto l’occhio sinistro, causandole una gravissima lesione cerebrale. E ora la bambina è in ospedale, in coma, all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. È il dramma inaudito che si è consumato ieri pomeriggio in una villetta di Gardone Val Trompia – realtà armiera famosa in tutto il mondo per la fabbrica della Beretta – in via Matteotti, in una zona residenziale del paese. I dettagli di questo pomeriggio di festa che nel giro di pochi secondi è virato da gioco in tragedia sono ancora allo studio dei carabinieri e del pm di turno Marica Brucci.