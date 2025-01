Notizie.com - Cecilia Sala, Amnesty: “L’Iran si comporta come una banda di sequestratori, rilasciarla subito”

I giorni passano eresta reclusa nel carcere degli orrori di Evin.: “siede alle Nazioni Unite, ma siunadi”.Isolamento completo. Dorme sul pavimento con due coperte, una usatamaterasso. La luce nella sua cella è sempre accesa, così da non distinguere più il giorno e la notte. Le sono stati tolti anche gli occhiali da vista. L’ambasciata italiana le ha inviato un pacco contenente articoli per l’igiene, alcuni libri, sigarette, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi. Ma le guardie carcerarie non gliel’hanno ancora consegnato.: “siunadi” (Ansa Foto) – notizie.comIn queste condizioniè ancora reclusa nella prigione iraniana di Evin.