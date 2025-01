Panorama.it - Bonus Anziani da 850 euro al mese: chi ne ha diritto e come chiederlo

Leggi su Panorama.it

Al via oggi il nuovo. Si tratta di un contributo economico di 850al(che può anche aumentare) per gli over ottantenni che hanno bisogno assistenziale gravissimo. L’incentivo è stato introdotto dal Decretonel marzo 2024 e sarà attivo fino alla fine del 2026, con un finanziamento di 250 milioni dil’anno. Da oggi, 2 gennaio, è possibile presentare domanda, all’Inps.Ilconsiste in un assegno mensile di 850, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento di 531,76già percepita dai beneficiari. È un contributo destinato esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza forniti da collaboratori domestici regolarmente assunti o da imprese specializzate nell'assistenza sociale. I requisiti per ottenere ilsono stringenti.