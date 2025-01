Lettera43.it - Abedini, la Procura Generale dice no ai domiciliari: «Deve restare in carcere»

Ladi Milano ha dato parere negativo alla richiesta di arrestiavanzata dall’avvocato difensore di MohammadNajafabadi, lo svizzero-iraniano detenuto dal 16mbre neldi Opera in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità degli Stati Uniti. Tramite una nota di quattro pagine, il Dipartimento di giustizia del Massachusetts aveva affermato cheè un soggetto pericoloso e che per lui è necessaria la detenzione in.Il parere dellanon è vincolante: deciderà la Corte di Appello di MilanoIl parere dellanon è vincolante: la decisione della Corte d’Appello sul caso-è attesa entro il 14 gennaio. Supende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, che lo accusano di aver fornito ai pasdaran componenti elettronici usati per realizzare un attentato terroristico contro militari americani in Giordania.