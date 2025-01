Bergamonews.it - Tragedia sul Monte Ocone, cade per 40 metri e muore: la vittima è Michele Filippi

Sant’Omobono Imagna. La luce del tramonto cede il passo alla sera quando la notizia si diffonde in paese, a Sant’Omobono Terme., 69 anni, è l’escursionista morto precipitando dalla ferrata al torrione 11 delqui era conosciuto perché viveva in paese, tutti sanno della sua passione per la montagna e per il suo impegno civile. Ex dipendente Enel in pensione, era volontario del servizio di assistenza domiciliare della Valle Imagna, aiutava la Virtus Cepino e ricopriva i turni al rifugio Resegone. Nel 2019 era stato anche eletto in consiglio comunale con il sindaco Ivo Sauro Manzoni.Che fosse successo qualcosa sulera chiaro a tutti. Nel primo pomeriggio di martedì 31 dicembre, verso le 14.15 la prima richiesta di aiuto. L’intervento dei volontari del Soccorso alpino stazione Valle Imagna e poi l’elisoccorso, decollato dall’ospedale Papa Giovanni, in vetta facevano presagire il peggio.