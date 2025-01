Secoloditalia.it - “Teste di c…”: la gaffe al concerto di Capodanno è virale. Angelo dei Ricchi e Poveri chiede scusa (video)

“Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”. Lo dichiaraSotgiu deiche siper quanto successo durante lo show didi Rai1 ”L’anno che verrà”, condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria.Il2025 è infatti inizia con unadiventata subito. Durante la diretta de ‘L’Anno che Verrà’ su Rai1, condotto da Marco Liorni da Reggio Calabria, mentre isi esibivano sul palco, una voce fuori campo ha interrotto il conto alla rovescia esclamando: “Buon anno.di c..!”. L’imprecazione è immediatamente rimbalzata su X, trasformandosi in tormentone a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno.