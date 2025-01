Laprimapagina.it - New Orleans. Auto investe la folla, conducente inizia a sparare: morti e feriti

Un’ha travolto un gruppo di persone a New, Louisiana, causando la morte di almeno dieci persone e ferendo altre 30. La polizia sta indagando su quello che sembra un attacco premeditato. L’incidente è avvenuto alle 03:15 locali (10:15 in Italia) nel famoso quartiere francese, vicino all’incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street.Testimoni affermano che ilha investito laa velocità elevata, per poi scendere dal veicolo ere a. La polizia ha prontamente risposto al fuoco. Lerità non hanno ancora confermato il numero esatto dei, ma sono stati segnalati decessi.