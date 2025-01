Puntomagazine.it - Napoli: “Un ultimo incontro” poi calci, pugni, morsi e il sequestro in una stanza di un hotel

. Un incubo durato due giorni per una 22enne. Carabinieri arrestano l’exUna storia tremenda inizia la notte di Natale e ricorda eventi drammatici recenti. Siamo ae parliamo di un amore malato.Lei ha 22 anni mentre lui è 23enne. La loro relazione si è conclusa a inizio dicembre dopo una storia durata dieci mesi ma lui non vuole saperne di farla finita.E’ Natale ed è l’una di notte. Il giovane è sotto casa della ex e vede che lei, scesa da casa, entra in un’auto con degli amici. La stanno aspettando per andare a festeggiare. Lui decide di pedinarli ma lei se ne accorge. Nasce un breve inseguimento e fortunatamente la ragazza con gli amici riesce a far perdere le proprie tracce.Lui però non si arrende e viene a sapere in qualche modo che la sua ex quella notte dormirà nel centro storico di, a casa di un’amica.