Ilveggente.it - Juventus-Milan, Supercoppa Italiana: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una gara valida per le semifinali dellae si gioca venerdì alle 20:00:, diretta tv ine streaming.Riecco lacon il suo nuovo format – ispirato dalla competizione “gemella” spagnola – che ha debuttato un anno fa nella lontana Arabia Saudita. Non più gara unica tra la vincitrice dello scudetto e la detentrice della Coppa Italia ma una sorta di mini-torneo che vede tra le protagoniste anche la finalista della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato.: tv in(Ansa) – Ilveggente.itA Riad andrà dunque in scena la sfida tra due dei club più blasonati e vincenti del calcio italiano,. In palio un pass per la finalissima contro una tra Inter e Atalanta, in campo 24 ore prima nell’altra semifinale.