Jasmine Paolini vola ad Adelaide prima degli Australian Open Elise Mertens a caccia del tris a Hobart

Leggi su Sportface.it

Programma, date, orari, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sul Wta 500 die sul Wta 250 di2025. Glisi avvicinano e questi sono i due tornei del circuito femminile che precedono il primo Slam dell’anno in cui siamo appena entrati. Storico l’evento che si disputa in Tasmania, mentre negli ultimi anni Tennis Australia ha trasferito il secondo ‘500’ stagionale – con un campo partecipanti di alto livelli – adGUIDA IL SEEDING ADIl torneo che vide lo scorso anno trionfare Jelena Ostapenko in finale contro Daria Kasatkina, in quest’edizione avràcometesta di serie. La numero uno azzurra e quattro del ranking WTA sarà la favorita – almeno seguendo la classifica – ad, dove in ogni caso il livello è altissimo.