Quotidiano.net - I trend dell’economia green per il 2025

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 gennaio– L’inizio di un nuovo anno è il momento ideale per stilare la lista dei buoni propositi per i 365 giorni successivi. È così per i comuni cittadini e per le istituzioni, con la Commissione europea che per ilha annunciato di essere pronta a intensificare gli sforzi per la promozioneattraverso direttive, regolamenti chiave, investimenti e incentivi che permettano la realizzazione di quanto previsto dalDeal europeo 2.0. I dossier più importanti per l’economiadel Vecchio Continente saranno il Circular economy act, la Direttiva sul diritto alla riparazione e l’Ecodesign for sustainable products regulation (ESPR) così come il nuovo atteso regolamento sugli imballaggi che, entro il 2030, punta a rendere i packaging completamente riciclabili.