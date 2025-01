Serieanews.com - Calciomercato, si apre la sessione invernale: tutti i calciatori svincolati

Leggi su Serieanews.com

Domani al via ladima scopriamo quali sono iCon l’apertura delladiil 2 gennaio 2025, tanti sono gli occhi puntati su queiche, per vari motivi, si svincolano e sono pronti a firmare con nuove squadre. Ogni anno, durante questo periodo, si riaccendono le trattative e le aspettative, ma c’è un gruppo che non segue il classico schema del trasferimento: i, sila– SerieanewsQuesti atleti, la cui data di scadenza del contratto è già passata o sta per scadere, hanno l’opportunità di firmare nuovi contratti senza costi di trasferimento, mettendo a disposizione delle squadre nuove opzioni senza il bisogno di pagare un’indennità di trasferimento.