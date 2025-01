Calciomercato.it - Bomber, regista e svincolato: “Tre nomi per la Juventus” | ESCLUSIVO

La squadra di Thiago Motta e Giuntoli si preannuncia tra le protagoniste del mercato di gennaio. Il talent scout Michele Fratini ne parla a Calciomercato.itDomani prende ufficialmente il via la sessione invernale di calciomercato. Dopo essere stata eletta la regina dell’estate, lasi candida a fare il bis a gennaio visti i problemi nella rosa bianconera. Ma anche le altre big sono intenzionate a muoversi: dal Milan che ha appena cambiato allenatore all’Atalanta il cui tecnico Gasperini ha espressamente chiesto rinforzi per puntare allo scudetto.Giuntoli e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itPer fare il punto della situazione, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it‘ in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CMIT è intervenuto in esclusiva il pluripremiato talent scout italiano Michele Fratini.