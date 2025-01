Iltempo.it - "Angelo presidente!", il fuori onda choc accende il Capodanno tv

"Qualcuno dica a Liorni che quel "teste di ca**o" didei ricchi e poveri è già entrato nella storia e non si è offeso nessuno, anzi ha svoltato la serata e pure l'anno!". E ancora: "Padre Liorni, ma non scusarti. Abbiamo già iniziato il 2025 alla grande con quelle “parole sconvenienti”", "Liorni ma chi si è offeso???dei Ricchi e poverisubito!". Il clamorosoprogramma nel corso de L'anno che verrà, il programma con cui Rai1 ha accompagnato gli italiani nella notte di, scetena i social. Il conduttore si è scusato per le frasi che tanti telespettatori hanno ascoltato, e che molti attribuiscono adSotgiu, cantante dei Ricchi e Poveri. Il conduttore si è scusato chi si è sentito "disturbato" per le parole "sconvenienti" che sono "scappate" sul palco nella confusione del countdown.