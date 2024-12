Pronosticipremium.com - Roma, Mourinho: “Avrei dovuto lasciare dopo Budapest”

Josétorna a parlare della sua esperienza come tecnico della. L’allenatore portoghese, oggi al Fenerbahce, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del suo percorso nella capitale, tra i rimpiantila finale persa con il Siviglia, l’esordio di Edoardo Bove e il futuro.: “Tornerei in Italia”ha parlato della scelta di andare in Turchia: “Perché amo il calcio e amo il mio lavoro. Non mi va di aspettare e ancora aspettare l’opportunità ideale, il posto perfetto, e ancor meno di prendermi un anno sabbatico. So che a tanti piace, o almeno così ce la raccontano. Ho detto sì a un club che mi ha voluto tanto e me l’ha dimostrato fin dal primo giorno“. Sui rimpianti della sua carriera: “Se parliamo di partite, tanti perché quando perdi pensi sempre che avresti potuto fare diversamente, e di partite ne ho perse parecchie.