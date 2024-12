Ilgiorno.it - Premiati undici Comuni ricicloni: "La differenziata supera l’80%"

Con un’unica eccezione si tratta didi piccole dimensioni, dove le politiche di gestione dei rifiuti vengono semplificate, ma questo non significa che il risultato sia da sottovalutare. Sono, infatti, iche fanno parte del Consorzio dei Navigli a essere statiin occasione del 31esimo dossier “– Rifiuti Free“ di Legambiente Lombardia, pubblicato durante l’edizione annuale di Ecoforum Economia Circolare. Su 1.504lombardi l’associazione ambientalista ne ha404 per la gestione virtuosa dei rifiuti e 11 di questi fanno parte del Consorzio dei Navigli: Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta Di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Inveruno, Mesero, Nosate e Ozzero. "Il dossier è un rapporto puntuale che Legambiente rielabora ogni anno per monitorare l’andamento della gestione dei rifiuti e che premia soltanto iche, oltre a raggiungere ore il 65% di raccolta, hanno conferito una quantità pari o inferiore a 75 chili per abitante all’anno di rifiuto secco non riciclabile", spiega il direttore del Consorzio Christian Migliorati.