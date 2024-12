Thesocialpost.it - Nuova rottamazione delle cartelle: il pressing della Lega e le resistenze di Fratelli d’Italia

Leggi su Thesocialpost.it

: ile lediIl dibattito sulla gestioneesattoriali e sulla riduzione dell’Irpef per il ceto medio torna al centro dell’agenda politica italiana. Mentre laspinge per unaquinquies, che permetta ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare i propri debiti in modo semplificato,frena, sottolineando le difficoltà operative di un progetto che si inserisce in un contesto già complesso.La propostasemplificataLa propostapunta a offrire una via d’uscita ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo, attraverso un piano di pagamento decisamente agevolato:12 rate annuali spalmate su 10 anni.Pagamento del solo capitale, senza interessi né sanzioni.