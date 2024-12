Liberoquotidiano.it - "Lite per un parcheggio? No, cos'è successo davvero": Gianni Ippoliti preso a pugni, ecco la verità

“È assurdo quanto mi è, io stavo camminando a piedi, e sono stato aggredito. Può succedere anche questo: che uno cammini per strada a Roma, alle 4 del pomeriggio, e venga colpito con violenza ain faccia”: il conduttoreha parlato all'Adnkronos dall'ospedale, dopo essere stato aggredito sabato 28 dicembre., in particolare, ha smentito la notizia secondo cui all'origine della violenza ci sarebbe stata unaper un. Il presentatore, invece, ha spiegato di essere stato colpito all'improvviso e senza alcun motivo. Dopo una corsa all'ospedale per le medicazioni subito dopo l'aggressione e il ritorno a casa,è dovuto tornare di nuovo in ospedale questa mattina, dove si trova ancora e dove è stato sottoposto a una Tac e ad altri accertamenti.