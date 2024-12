Biccy.it - La sensitiva Nikki fa 1400 previsioni sul 2025: alieni, Trump, Putin

Come da tradizione, anche questo 31 dicembre ecco puntualissime lepiù o meno assurde della. La donna si è vantata di aver predetto i problemi di salute di re Carlo e di Kate Middleton e la scomparsa di Norman Jewison, Janis Paige, Richard Simmons e Shannen Doherty (qui per ledel 2024).E per ilcosa ha predetto la nostra? Ancora una voltaha tirato in ballo qualsiasi tipo di calamità naturale, ma anche l’arrivo degli, di Godzilla (l’ha detto davvero), la possibile scomparsa di Donalde un nuovo Papa.Psychicpic.twitter.com/F1IWsqA3Y0— Psychic(@Psychic) August 7, 2017, ledella.Molte innovazioni nella ricerca sulle cellule staminaliUn super uragano a New York City distrugge parte della Statua della Libertà e altri monumentiUn uragano colpisce il TennesseeMelbourne Australia in fiammeUna bufera di neve a Parigi, FranciaUna star del cinema viene morsa da uno squalo al largo della costa di Catalina in CaliforniaViaggio nel tempoPotrebbe verificarsi una divisione nel Partito Repubblicano nel, non essendo d’accordo sugli affari esteriTokyo, Giappone in rovina dopo un forte terremotoRivoluzione iranianaRivolta in molte città europeeI segreti del governo saranno rivelatiDivulgazione completa degli UFOPubblicazione dei file JFK contenenti informazioni su Marilyn MonroeParigi Francia in fiamme, bruciaJD Vance viene rapitoAssassin*o di DonaldSvolta nella cura per la paralisi cerebraleUn’autocisterna e un autobus turistico si scontrano in Egitto uccidendo molte personeUna malattia che circonda le palme da cocco e le palmeSerie di problemi medici attorno aUna sparatoria al Rose Garden White HouseUn’interruzione di corrente a Washington DC per 2-3 giorniUn’interruzione di corrente in tutto il Regno Unito, compresa Londra, InghilterraAssassin*0 diUn uomo vestito come Gene Simmons dei Kiss rapinerà le bancheUn incendio boschivo a Central Park New York CityUna tragedia a Greenwich, ConnecticutUno dei reali avrà un pavone domesticoUn aereo dirottato da New York ai CaraibiUn forte terremoto al monte EverestNavi aliene entrano nell’atmosfera terrestreUna nave aliena atterreràIl Texas diventerà uno stato potenteMolte persone si trasferiranno in TexasIl rapimento di BarronProblemi di salute di Michelle ObamaIl cancro per ObamaNancy Pelosi portata d’urgenza in ospedaleUn incendio boschivo in FloridaIncendi boschivi in ??ArizonaElon Musk farà grandi passi avanti nell’aviazione spazialeLe case del parlamento a Londra, Inghilterra in fiammeLa famigliaaprirà hotel Airbnb in RussiaUn’auto entrerà nel Grand CanyonUn’escalation investe le persone a Palm Beach, FloridaUn panda gigante in CinaUn clown rapinerà una bancaNegli Stati Uniti ci saranno più crimini: seriesce a farla franca, possiamo farla franca anche noi.