Il Creatore un faro | Marco Aurelio un compagno di viaggio

A volte succede per caso. Scorri distrattamente sul web, cerchi ispirazione o forse solo un momento di pausa, e ti imbatti in qualcosa che sembra parlare direttamente a te. È stato così che ho incontrato le parole che davano forma ai pensieri dell’Imperatore. Non lo cercavo, ma una sua frase mi ha colpita, poi un’altra, e un’altra ancora. Più leggevo, più mi rendevo conto di quanto quelle riflessioni, scritte quasi duemila anni fa, rispecchiassero il mio modo di sentire.Non ho una religione specifica, perché nei secoli hanno fatto, tutte, in nome di Dio, milioni e milioni di morti, ma mi considero profondamente spirituale. Credo neldi tutte le cose visibili e invisibili, nell’aldilà, negli angeli, e prego tutte le notti prima di dormire. Di giorno ho un filo diretto con chi mi ha donato la vita.