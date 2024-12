Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto parte di alcune bande, mi obbligavano a rubare. Picchiavano me e le ragazze con cui stavo”: la confessione di Lorenzo Spolverato

Il doloroso passato ditorna a galla. Un passatoanche di violenza, pistole e coltelli puntati. Ne ha parlato il diretto interessato nella puntata del “Grande Fratello” in onda lunedì 30 dicembre su Canale 5. A spingerlo ad aprirsi su pagine difficili da raccontare è stato Alfonso Signorini: “Non so che cosa tu voglia o possa dire, cercheremo di farlo insieme se vuoi”, lo ha rassicurato. Ma siamo in prima serata in un programma che con fare morboso si insinua volentieri negli anfratti più bui che i protagonisti si portano dentro, e poco importa se certi traumi andrebbero affrontati in altre sedi ben più professionali. “Parlando della tua sofferenza, di questo blocco che ti impedisce la serenità, ritorniamo a quella cameretta di te 15enne” ha proseguito il conduttore.