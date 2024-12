Ilrestodelcarlino.it - Dozza, la denuncia del Sappe: “Agenti picchiati ogni giorno”

Bologna, 31 dicembre 2024 – "La gestione dei detenuti, all'interno del carcere bolognese della, è diventata ormai insostenibile per il personale di polizia penitenziaria, primo baluardo a difesa della legalità e della sicurezza nelle carceri e non solo". Lo dice Francesco Borrelli, vice segretario regionale delndo gli ultimi episodi di aggressione ai danni diavvenuti tra le mura della casa circondariale bolognese. "Un collega – spiega –, il 24 dicembre, ha rischiato di essere bruciato dal lancio di olio bollente fatto da un detenuto nei suoi confronti. Un altro agente ha subito un'aggressione ed è stato refertato in ospedale con 5 giorni di prognosi. Altri duesono dovuti andare in pronto soccorso, perché un detenuto gli ha lanciato del liquido negli occhi.