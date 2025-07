San Vito di Cadore situazione ancora di emergenza dopo la nuova colata di detriti

San Vito di Cadore si trova ancora nel pieno di un'emergenza dopo l'enorme colata di detriti dalla Croda Marcora, che ha colpito il paese nella notte. La pioggia pomeridiana ha spazzato via la neve, ma la minaccia rimane alta, con esperti al lavoro per valutare le operazioni di sicurezza necessarie. La comunitĂ affronta questa sfida con determinazione, sperando in una pronta ripresa e in un futuro di stabilitĂ .

Dopo la nuova colata di fango e sassi si è staccata dopo la mezzanotte dalla Croda Marcora, la situazione a San Vito di Cadore (Belluno) è ancora di emergenza e di grande preoccupazione. La pioggia del pomeriggio ha liberato il paese dalla coltre bianca. Esperti al lavoro per capire le operazioni da fare.

