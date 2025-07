Caldo record verso firma protocollo per emergenze sul lavoro LIVE

L’Italia si confronta con temperature record e condizioni estreme, mentre il governo si appresta a firmare un protocollo di emergenza sul lavoro per tutelare i cittadini da queste sfide climatiche. La situazione è critica: operai colti da malore, blackout nelle grandi città e traffico ferroviario interrotto. È ora di agire: il nostro Paese deve affrontare con decisione questa emergenza senza precedenti.

Il nostro Paese, come mezza Europa, è nella morsa del caldo per l'anticiclone africano, in alcune zone accompagnato da forti piogge. Nel Vicentino due operai hanno avuto un malore mentre lavoravano in cantiere. Blackout a Bergamo e Firenze. Domani in 18 città bollino rosso per il caldo. Interrotto “per diversi giorni” il traffico ferroviario Parigi-Milano dopo i temporali in Savoia. Nuova frana nel Cadore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo record, verso firma protocollo per emergenze sul lavoro. LIVE

In questa notizia si parla di: caldo - record - firma - protocollo

