Christillin | Conte non aveva dato garanzie ad altre squadre poi è rimasto giustamente a Napoli

Evelina Christillin, nota dirigente sportiva e tifosa juventina, ha svelato alcuni retroscena sulla situazione di mercato di Osimhen, escludendo garanzie a altre squadre e confermando il suo rimanere al Napoli. La sua dichiarazione apre un nuovo capitolo nel calcio italiano, dove le strategie finanziarie e le ambizioni si intrecciano. La questione, ora, si fa più interessante: quali saranno le prossime mosse delle grandi protagoniste del campionato?

Evelina Christillin, dirigente sportivo e tifosa bianconera, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: «Osimhen alla Juve non mi dispiacerebbe». Trattativa con De Laurentiis? «Pecunia non olet. La Exor ha versato altri 15 milioni alla ricapitalizzazione, la Juve sotto il profilo finanziario ha un’attenzione maggiore ai conti. Anche il Napoli mostra questa attenzione verso i conti, da sempre. Abbiamo avuto ospite Conte da noi al Museo Egizio quando ha registrato l’intervista a Sky, con Antonio ci conosciamo dal 1991, non aveva mai dato garanzia ad altre squadre e poi è rimasto giustamente a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it