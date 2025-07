Fatelo uscire può avere un coltello… La paura in campo di Putintseva che ferma la partita | l’incubo stalker a Wimbledon

Momenti di grande tensione a Wimbledon, dove Yulia Putintseva ha interrotto improvvisamente il suo match per segnalare la presenza di un uomo sospetto tra il pubblico. La tennista kazaka, visibilmente preoccupata, ha richiesto l’intervento dell’arbitro, sottolineando i rischi e la pericolosità della situazione. Un episodio che ha scosso il torneo, ricordandoci quanto la sicurezza possa diventare un elemento cruciale anche in momenti di pura passione sportiva.

Momenti di tensione a Wimbledon durante il match di Yulia Putintseva. La tennista kazaka ha interrotto la partita a metĂ del primo set, rivolgendosi direttamente all’arbitro per segnalare la presenza di un uomo vestito di verde tra gli spalti. «Può mandarlo via? Non continuerò a giocare finchĂ© non se ne va», ha dichiarato visibilmente preoccupata. Le sue parole sono state ancora piĂą esplicite: «Queste persone sono pericolose, sono pazze. Potrebbe avere un coltello». PerchĂ© Putintseva aveva paura. La 29enne kazaka è apparsa visibilmente turbata durante l’episodio, al punto da rifiutarsi di continuare il match fino a quando la situazione non fosse stata risolta. 🔗 Leggi su Open.online

