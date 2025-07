Wimbledon Cobolli sul velluto all’esordio | Zhukayev ko in 3 set

Wimbledon sorride a Flavio Cobolli, che vola con stile nel suo primo match nel torneo più prestigioso del tennis. Sul velluto di Londra, il talento italiano ha dominato Beibit Zhukayev, chiudendo in tre set e dimostrando sicurezza e maturità. Con questa prestazione convincente, il giovane azzurro si prepara ora a sfidare il vincente tra Tomas Martin e il suo avversario successivo, puntando a lasciare il segno anche nei prossimi turni.

Esordio sul velluto per Flavio Cobolli a Wimbledon. Alla prima partita nel terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi, il tennista azzurro ha eliminato il kazako Beibit Zhukayev, al primo match in assoluto in un Major. Il numero 24 al mondo ha chiuso il match con il punteggio di 6-3 7-6(7) 6-1 dopo aver salvato un set point nel tie-break. Al secondo turno, il romano affronterà il vincente tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry (53) e il britannico Jack Pinnington Jones (281). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, Cobolli sul velluto all’esordio: Zhukayev ko in 3 set

