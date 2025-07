Donald Trump Jerome Powell | Tagliare i tassi? Senza dazi lo avremmo fatto

Jerome Powell risponde alle accuse di Donald Trump, sottolineando come senza i dazi imposti dall'ex presidente, la Federal Reserve avrebbe già ridotto i tassi. Un confronto acceso che mette in luce le tensioni tra politica monetaria e commerciale. Powell, mantenendo una posizione neutrale sulla politica fiscale, ha comunque voluto chiarire la propria visione sulla gestione economica degli Stati Uniti, evidenziando come le decisioni della Fed siano influenzate da molteplici fattori.

Jerome Powell risponde a Donald Trump. Il presidente della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d'America, commenta gli attacchi del presidente degli Stati Uniti. L'ultimo quello di ieri, con cui il tycoon lo definiva una "persona stupida". "Se non ci fossero stati i dazi di Trump, avremmo già tagliato di nuovo i tassi", ha affermato Powell intervenendo al Forum Bce. Premettendo di "non commentare la politica fiscale", Powell ha voluto ripetere "quello che ho detto un anno fa qui a Sintra, ovvero che il nostro debito non è sostenibile e dobbiamo affrontare questo problema". E sulla querelle ha messo subito un punto: "Sono molto concentrato solo sul fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump, Jerome Powell: "Tagliare i tassi? Senza dazi lo avremmo fatto"

In questa notizia si parla di: powell - trump - donald - jerome

Fed lascia tassi invariati, Powell ‘delude’ Trump - La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico.

TRUMP ATTACCA ANCORA IL PRESIDENTE DELLA FED (The Washington Post, Andrew Ackerman, 1 luglio 2025) Donald Trump ha intensificato le sue critiche contro il presidente della Federal Reserve, Jerome H. Powell, accusandolo di non tagliare i tassi Vai su X

Il presidente americano Donald Trump ha reiterato le accuse nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, reo di non voler tagliare i... Vai su Facebook

Fed, Trump stringe per il dopo Powell: perché la Casa Bianca prova l’affondo; Trump attacca di nuovo la Fed: «Deve abbassare i tassi». E rivela: «Presto dirò il nome del nuovo capo»; Usa, la Fed lascia i tassi fermi nonostante il pressing di Trump.

Lo "stupido" Powell reagisce a Trump: "Così il debito è insostenibile". E i tassi non si muovono (per ora) - Il presidente della Fed replica al presidente degli Usa: "Senza dazi avremmo già tagliato i tassi". Da huffingtonpost.it

Jerome Powell all’attacco: «Senza i dazi di Trump avremmo già tagliato i tassi» - Il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che «senza i dazi di Trump» sarebbero già stati tagliati i tassi. msn.com scrive