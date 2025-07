Chi è l’attrice Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli è una di quelle attrici che non puoi non notare: ha un viso espressivo, una voce inconfondibile e un talento comico e recitativo che si fanno subito notare. Dopo aver conquistato il pubblico con ruoli intensi in film come *Non essere cattivo* (2015) e *Beata ignoranza* (2017), ha fatto il salto definitivo con due David di Donatello consecutivi: per *Siccità* (2023) e *C’è ancora domani* (2024). Il bello di Emanuela Fanelli è che ogni interpretazione rivela una profondità nascosta

Emanuela Fanelli è una di quelle attrici che non puoi non notare: ha un viso espressivo, una voce inconfondibile e un talento comico e recitativo che si notano. Dopo aver conquistato il pubblico con ruoli intensi in film come Non essere cattivo (2015) e Beata ignoranza (2017), ha fatto il salto definitivo con due David di Donatello uno dietro l’altro: prima per Siccità (2023), poi per C’è ancora domani (2024). Il bello di Emanuela Fanelli è che riesce a mescolare ironia, dolcezza e sguardo tagliente, raccontando storie che sembrano sempre un po’ anche le nostre. Emanuela Fanelli, dagli esordi al successo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è l’attrice Emanuela Fanelli

In questa notizia si parla di: emanuela - fanelli - attrice - tagliente

Venezia 82 | Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura - Venezia 82 si prepara a brillare sotto le luci della ribalta, e quale modo migliore di inaugurare e chiudere questa prestigiosa manifestazione se non affidando il palco a una talentuosa protagonista come Emanuela Fanelli? Attrice e autrice di grande talento, Fanelli porta con sé un’energia fresca e innovativa, pronta a rendere indimenticabili le serate di apertura e chiusura.

Valerio Lundini: «Sono una persona normale, a volte lunatico. Emanuela Fanelli? Ha vinto due David, ma uno dov; C'è ancora domani di Paola Cortellesi vince (anche) al Festival del Cinema di Sydney.

Emanuela Fanelli conduce Venezia 82: "Non sarò madrina, temevano mie battute sui battesimi" - L'attrice guiderà la serata di apertura del 27 agosto e quella di chiusura del 6 settembre ... msn.com scrive

Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura di Venezia 82 - L’attrice e autrice Emanuela Fanelli, tra le interpreti oggi più originali e innovative del panorama cinematografico e televisivo italiano, ... Scrive cinefilos.it