Yunus Musah non rientra nel progetto tattico del Milan e il suo futuro resta incerto. Le trattative con il Napoli sono ferme per questioni di bonus, ma l’agente punta a trovare un accordo. Spuntano ora altre possibili pretendenti, ma la priorità per il giocatore statunitense resta quella di raggiungere Conte al Napoli. Leggi anche: Anguissa potrebbe restare a Napoli, congelato Musah (Di Marzio) . Ecco cosa riporta calciomercato.com sulla situazione del giocatore al Milan: “E’ tutta una questione di caratteristiche. Yunus Musah è uno di quei giocatori non rientra nel nuovo progetto perché da mezzala il tecnico livornese preferirebbe un altro tipo di giocatore e non è considerato adatto a giocare da mediano basso davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musah non rientra nei piani di Allegri, ora aspetta il Napoli

