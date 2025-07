Pagelle Real Madrid Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Dopo un emozionante primo tempo tra Real Madrid e Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, i protagonisti si mettono in mostra con luci e ombre. Scopri le pagelle di Marco Baridon, i voti ai top e flop di questa sfida avvincente, che promette ancora tante sorprese. Chi ha brillato e chi, invece, è rimasto sotto tono? Ecco i dettagli esclusivi. Leggi su Juventusnews24.com.

di Marco Baridon Pagelle Real Madrid Juve: i voti ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. TOP: Yildiz, Di Gregorio FLOP: Conceicao, Kolo Muani VOTI Al termine del match