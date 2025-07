Roma bus in fiamme sulla Prenestina | vetri rotti e facciata annerita

Un episodio inquietante scuote Roma: un autobus dell'Atac sulla Prenestina è esploso in fiamme, lasciando dietro di sé vetri rotti e una facciata annerita. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo ha provocato danni significativi, diffondendo fumo e paura tra i residenti. La città si interroga sulle cause di questa emergenza, mentre si cerca di garantire sicurezza e ripristinare la calma.

(Adnkronos) – Autobus dell'Atac in fiamme sulla Prenestina a Roma. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco del Tuscolano II, l'incendio ormai generalizzato ha coinvolto le finestre di un balcone al primo piano, causando la rottura dei vetri. Il fumo ha, poi, invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata del palazzo adiacente. L'intervento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

